La maison-mère de THQ Nordic acquiert huit nouveaux studios, dont celui de la série Metro

Les observateurs de cette industrie qu'est celle du divertissement l'auront remarqué : ces dernières années, la tendance est au renforcement (pas le nen, hein) et à la concentration. Et parce que l'argent appelle l'argent, le monstre Embracer Group continue de dévorer à peu près tout ce qui se présente à lui.

À voir aussi : Microsoft n'en a pas fini avec les rachats de studios selon Phil Spencer

C'est à croire que l'adjectif pantagruélique a été inventé pour lui : après avoir déjà croqué Saber Interactive plus tôt cette année, le groupe suédois Embracer (qui détient déjà THQ Nordic, Deep Silver, ou encore Coffee Stain) s'est offert d'un coup d'un seul huit nouvelles structures, alors que 118 jeux sont déjà en développement parmi les 31 studios qu'il possédait déjà.

La plus grosse prise de guerre est sans aucun doute 4A Games, le développeur de la série Metro qui travaillait déjà avec l'éditeur Deep Silver. Le studio devraient continuer à fonctionner comme un "indépendant" placé sous la coupe de Saber Interactive. Les deux entités oeuvrent déjà ensemble sur un AAA multijoueur, tandis qu'une partie des ukrainiens mettent sur pied une toute nouvelle licence, AAA elle aussi. Toujours à la première personne, les espagnols de Vermila Studios et leur jeu d'horreur Crisol : Theater of Idols rejoignent également l'aventure.

Les 40 employés de New World Intercative, développeur de la licence Insurgency rejoignent également le conglomérat. Embracer Group précise que si la version consoles de Sandstorm reste prévue pour début 2021, une nouvelle licence est également dans les cartons.

Le studio spécialisé dans le jeu mobile DECA Games devrait quant à lui "diversifier le portefeuille de licence" du groupe, tandis les suédois de Palindrome Interactive continueront à plancher sur leur futur jeu de stratégie. Les viennois de Pow Wow Entertainment oeuvrent de leur côté sur deux jeux encore non-annoncés : un premier basé sur une licence THQ Nordic, et un second en forme de rogue-like multijoueur. Et tant qu'à parler de multijoueur, le studio Rare Earth Games se fait également croquer, sans que l'on sache ce que le futur leur réserve.

Enfin, l'agence de distribution Sola Media, spécialisée dans les films et séries pour enfants intégrera le label Koch Film de la branche Koch Media, ce qui devrait moins changer la donne en ce qui nous concerne.

Avec ce nouveau coup de poker, Embracer Group franchit désormais la barre des 4000 employés et contractuels, répartis sur pas moins de 33 studios. En mai dernier, près de 70 jeux étaient encore secrètement en développement, un chiffre qui devrait aujourd'hui grimper en flèche à la faveur de ces huit nouvelles acquisitions. Les amateurs de chiffres et autres expert-comptables pourront trouver le détail de chacune de ses transactions sur le site officiel du géant suédois, qui doit sans doute déjà réfléchir à son prochain repas...