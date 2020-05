Embracer Group (THQ Nordic, Deep Silver, Saber...) a BEAUCOUP de jeux en développement

L'ogre vidéoludique présidé par le suédois Lars Wingefors a rendu ses résultats financiers pour l'exercice fiscal 2019-2020. L'occasion d'apprendre qu'en termes de chiffres, le plus impressionnant ne concerne pas la quantité d'argent brassé.

Sans sortie majeure depuis Metro Exodus, le chiffre d'affaires est d'environ 496 millions d'euros sur le dernier exercice fiscal, soit 3% de plus qu'en 2018-2019, et les bénéfices quelque peu en retrait. Mais Embracer Group, autrefois THQ Nordic AB, boosté par un très bon dernier trimestre, où 78% des ventes réalisées l'étaient en téléchargement, garde le cap et a bien l'intention de continuer à inonder le marché, espérant par ailleurs sortir au moins un titre AAA par an.

La maison-mère de THQ Nordic, Deep Silver, HandyGames, Coffee Stain, Milestone et Saber Interactive, acquis récemment, à la tête de 31 studios et 3.500 employés, a refait le point sur le nombre de projet en cours. Ce sont 118 jeux qui sont actuellement en développement et pas moins de 69 qui n'ont pas encore été annoncés !

Les chiffres sont fous. Et le débit tout autant. Il suffit de tourner une page du calendrier pour découvrir un jeu du groupe. Tenez, par exemple, rien que cette semaine, il y a Saints Row The Third Remastered et Maneater.