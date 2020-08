Une série documentaire sur... les jaquettes de jeux vidéo annoncée, les infos

Les séries documentaires ont le vent en poupe en ce moment. Grâce aux besoins en contenu des différentes plates-formes de streaming de vidéo, et à la concurrence entre ces dernières, les téléspectateurs ont le droit à un grand nombre de séries de productions de ce type. Et l'offre en matière de séries documentaires traitant de jeux vidéo commence à se développer.

Nacelle, société de production derrière des séries documentaires telles que The Toys That Made Us ou The Movies That Made Us (toutes deux disponibles sur Netflix), vient d'annoncer la diffusion prochaine de Video Game Box Arts : The Stories Behind The Cover. Comme ce titre en anglais l'indique, cette nouvelle série sera entièrement consacrée aux jaquettes de jeux vidéo. Nacelle décrit ainsi sa nouvelle production :

Video Game Box Arts : The Stories Behind The Cover est la seule collection ultime d'interviews approfondies mettant en avant des illustrateurs et des artistes de l'industrie du jeu vidéo en activité avant, pendant et après l'ère numérique. Regardez et écoutez des artistes parler de leur carrière, se rappeler des difficultés liées à des oeuvres célèbres, disséquer des jaquettes et souligner des easter eggs dont personne n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. De l'époque pré-Atari à Nintendo en passant par la SEGA Mega Drive et même des observations concernant les tendances actuelles en matière de jaquettes, Video Game Box Art n'oublie aucun sujet. La date de diffusion précise de Video Game Box Arts : The Stories Behind The Cover n'a pas encore été annoncée. Son arrivée est cependant prévue pour la fin de cette année sur Amazon Prime Video, Apple TV ou encore Google Play (entre autres plates-formes). L'affiche de cette nouvelle série est disponible dans notre galerie ci-dessous.



À titre purement personnel, votre serviteur espère que cette nouvelle série ressemblera davantage à la première saison de The Toys That Made Us qu'à la seconde. L'omniprésence de bruitages et la voix off ironisant sur les déclarations des intervenants rendaient parfois les épisodes désagréables à suivre malgré les informations qu'ils révélaient.

Pour rappel, une autre série documentaire, celle-ci consacrée à l'histoire du jeu vidéo, intitulée High-Score : L'Âge d'or du Gaming arrive sur Netflix le 19 août prochain.

Que pensez-vous de cette annonce ? Une telle série documentaire peut-elle vous intéresser ? De quelle jaquette aimeriez-vous qu'elle parle ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.