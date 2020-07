Netflix : Une série documentaire sur l'histoire des jeux vidéo arrive bientôt, les infos

Netflix fait souvent parler pour ses films et séries (dont certaines adaptées de jeux vidéo). Le service de vidéo en streaming propose également de nombreuses séries documentaires de qualité sur divers sujets. Et une des prochaines à arriver concerne exclusivement le jeu vidéo.

Netflix vient d'annoncer la diffusion à partir du 19 août prochain de High-Score : L'Âge d'or du Gaming, une mini-série documentaire de six épisodes consacrée à l'histoire du jeu vidéo (et dont "l'affiche" est disponible dans notre galerie ci-dessous). Voici comment la série est décrite par le service américain :

High Score est une série documentaire traitant de l'âge d'or du jeu vidéo, quand sont nées des légendes allant de Pac-Man à Doom. En usant d'ingéniosité et de volonté pure, des pionniers de l'informatique et des artistes visionnaires venus d'à travers le monde ont donné vie aux mondes iconiques de Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Madden NFL et plus encore. Sans règles ni feuilles de route, des joueurs et innovateurs ont repoussé les limites en matière d'argent à gagner, de rivaux à écraser et de coeur à conquérir. C'est l'histoire des cerveaux derrière les pixels et de la manière avec laquelle leur innovation sans pareil a construit une industrie pesant plusieurs milliards de dollars... presque par accident.

La description de la série laisse entendre que les jeux qu'elle évoque feront partie des sujets traités. La structure des épisodes et les intervenants qui ont participé à la création de High-Score : L'Âge d'or du Gaming n'ont pas encore été communiqués. Réponses le 19 août.

Le pitch de cette nouvelle série documentaire vous donne-t-il envie de regarder celle-ci ? De quels jeux et créateurs souhaiteriez-vous qu'elle parle ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.