13 Sentinels : Aegis Rim dévoile 20 minutes de gameplay pour préparer sa sortie

Parce qu'il nous aura suffisamment fait patienter, le nouveau jeu de Vanillaware daigne enfin se préparer à débarquer sur le marché occidental, et dévoile donc aujourd'hui ses charmes à travers vingt minutes de gameplay, soit une moyenne de 1,54 minute par Sentinelle. Vous le savez : les chiffres, ça nous connait.

Bien que se situant durant différentes époques, l'intrigue de 13 Sentinels : Aegis Rim en place une pour nos contemporains, en parlant d'entrée de jeu de fin du monde proprement apocalyptique. Prévenons de suite les partisans les plus tatillons d'une localisation poussée à l'extrême : cette aventure entre années 1980 et Seconde Guerre Mondiale opte une fois de plus pour l'utilisation des suffixes honorifiques, tout comme un certain Persona 5. Et toc.

Passé l'émerveillement visuel qui accompagne chaque production du studio japonais, nous découvrons que Juro Kurabe, l'otaku de service, peu invoquer un mécha grâce à un bien étrange pouvoir, et tant pis pour la discrétion. Sans doute en hommage au studio Gainax, nous passons rapidement à un environnement urbain post-apocalyptique, que nos 13 Sentinelles vont tenter de protéger depuis leur étrange Entry Plug, le tout dans ce qui semble être leur plus simple appareil.

Cette présentation s'achève sur un affrontement en plein centre d'une mégalopole, alors que nous découvrons l'étrange système du jeu, pour le moins synthétique, qui semble apporter un peu de stratégie à cette aventure graphique à la croisée des genres. Pour le meilleur ? Espérons-le...

13 Sentinels se montrera-t-il à la hauteur de ses nombreux retards ? Réponse lors de sortie occidentale, annoncée pour le 22 septembre prochain, exclusivement sur PlayStation 4.