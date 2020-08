Prince of Persia The Dagger of Time : Une bande-annonce... pour l'Escape Game en réalité virtuelle

Plus tôt cette année, nous vous indiquions qu'Ubisoft s'apprêtait à lancer un nouveau jeu Prince of Persia mais que, malheureusement pour les fans de la série qui espèrent son retour sur consoles, il est ici question d'un Escape Game en réalité virtuelle. Pour les curieux, l'éditeur français vient d'en montrer un peu plus au sujet de cette expérience inédite.

À lire aussi : Harcèlement chez Ubisoft : Yves Guillemot interrogé sur sa responsabilité

Ubisoft vient donc de mettre en ligne une bande-annonce de Prince of Persia : The Dagger of Time, son nouvel Escape Game en réalité virtuelle. L'éditeur explique que cette expérience se déroule dans l'univers de la trilogie PoP comprenant Les Sables du Temps, L'Âme du Guerrier et Les Deux Royaumes mais qu'il n'est pas utile d'avoir joué à ces jeux pour profiter de cet Escape Game.

Les joueurs sont convoqués à la Forteresse par Kaileena et il leur est demandé d'arrêter une Magi maléfique. Afin qu'ils y parviennent, la Dague du Temps leur est confiée. Ils doivent ensuite atteindre la Chambre au Sablier et y utiliser la Dague pour stopper la Magi. La coopération entre les joueurs est ici essentielle et il n'est selon Ubisoft pas possible de gagner sans ses partenaires. L'action se déroule dans une version réinventée de la Forteresse dans laquelle des groupes de 2, 3 ou 4 joueurs doivent résoudre des énigmes.

Pour ceux qui aimeraient tenter l'expérience Prince of Persia : The Dagger of Time, de nombreuses salles françaises la proposent. Pour trouver une salle dans laquelle est proposé le jeu d'Ubisoft, il suffit de se rendre à cette adresse et de jeter un oeil à la carte de France qui s'y trouve.

Que vous inspire cette nouvelle attraction ? Aimeriez-vous l'essayer ? Souhaitez-vous la sortie d'un nouveau Prince of Persia sur consoles et PC ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.