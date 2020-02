Prince of Persia : Ubisoft annonce l'arrivée d'un escape game en réalité virtuelle

Si vous traînez régulièrement vos guêtres sur les boulevards des grandes villes de cette partie du monde, vous n'avez pas pu y échapper : les escape room pullulent les unes après les autres, et la guerre pour la meilleure expérience fait rage, même si aucune victime n'est encore à déplorer.

À voir aussi : On a essayé FlyView, une (vibrante) visite du ciel de Paris en réalité virtuelle

Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois le français Ubisoft qui s'y colle, en adaptant une licence dont nous aimerions avoir des nouvelles, puisque s'annonce aujourd'hui une nouvelle escape room en réalité virtuelle : Prince of Persia : The Dagger of Time.

Développée par l'équipe de Düsseldorf à qui l'on doit déjà deux adaptations d'Assassin's Creed du même tonneau, cette nouvelle attraction virtuelle se base bien entendu sur la trilogie parue entre 2003 et 2005. Le studio nous promet une expérience du contrôle temporel, histoire de se sentir durant quelques minutes aussi puissant qu'un certain Chronos.

Le responsable des escape games pour le compte d'Ubisoft Cyril Voiron n'est donc pas peu fier de sa trouvaille :

Le contrôle du temps est l'élément clé de notre escape game en réalité virtuelle, un peu comme dans les jeux Prince of Persia. Nous avons donc construit l'expérience autour de cette fonction, en voyant où elle pourrait convenir et comment les joueurs peuvent utiliser la manipulation du temps pour résoudre des énigmes en coopérant. Ce qui est différent, c'est qu'il n'y aura pas de combats contre des ennemis. Nos salles sont destinées aux joueurs et aux non-joueurs ; par conséquent, nous nous concentrons sur les éléments du puzzle et le gameplay en coopération.

Aaaah, quel dommage Cyril, nous avions pourtant passé un si bon moment à dézinguer tout ce qui bouge lors de notre session d'essai sur Incarna... Si l'expérience temporelle pourra se vivre à deux, à trois ou à quatre, il faudra quoi qu'il arrive coopérer avec votre équipe pour venir à bout d'un maléfique mage et atteindre la chambre du sablier.

Si aucune date de sortie n'a encore été dévoilée, Ubisoft mettra à jour la liste des salles participantes via un site officiel, sachant qu'environ 300 salles sont déjà partenaires de l'éditeur, et pourraient théoriquement proposer Prince of Persia : The Dagger of Time.

Pourriez-vous être intéressés par cette nouvelle escape room Prince of Persia ? Préférez-vous des expériences plus classiques ? Reverra-t-on un jour le Prince de Perse ? Faites-nous part de vos avis qui sentent bon le sable chaud dans les commentaires ci-dessous.