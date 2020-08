Xbox Series X/Xbox Series S : La nouvelle manette unboxée en vidéo

Nous vous indiquions hier qu'une manette Xbox next-gen circulait dans la nature et que le packaging de cette dernière avait révélé que Xbox Series S sera le nom officiel de la Xbox Lockhart. De toute évidence, cette manette n'est pas le seul exemplaire à être sorti plus tôt que prévu des usines des fournisseurs de Microsoft.

Une mystérieuse chaîne YouTube intitulée "DontSueMePlease" ("S'il vous Plaît ne me Faites pas de Procès" en français) et ouverte hier a publié une seule et unique vidéo dans laquelle il est possible de voir l'unboxing d'une manette Xbox Series X/Xbox Series S "Robot White." Cette vidéo est disponible ci-dessus.

Ce déballage permet d'en voir plus de cette manette et d'avoir un meilleur aperçu de ses nouveaux boutons comme celui de partage et la nouvelle croix directionnelle inspirée de celle de la manette Elite. À propos de la manette Elite, "DontSueMePlease" place la manette Xbox Series X/Xbox Series S à côté de cette dernière afin d'avoir une meilleure idée de sa taille. Et à titre de comparaison, il la place également à côté d'une manette Pro Switch, d'une DualShock 4, etc.

Pour rappel, la prochaine génération de consoles Xbox est prévue pour cette année. Microsoft a déjà dévoilé la Xbox Series X et devrait officialiser la Xbox Series S ce mois-ci à en croire différents bruits de couloir. Ces deux machines n'ont ni date de sortie ni prix annoncés pour le moment.