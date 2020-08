La Xbox Lockhart serait la Xbox Series S, une manette dans la nature le confirme, les images

Pour Microsoft, la prochaine génération de consoles prendra la forme de deux modèles bien distincts avec d'un côté la Xbox Series X et de l'autre celle connue sous le nom de code Xbox Lockhart. Le géant américain a bien du mal à garder le secret de l'existence de cette dernière, et l'a même évoqué par erreur au cours d'une présentation de Halo Infinite. La fuite qui vient de se produire ne fait qu'enfoncer le clou.

La fuite du jour vient du compte Twitter d'un certain "Zak S" qui affirme avoir pu se procurer un exemplaire neuf de la manette Xbox next-gen (dans son coloris "Robot White"). En plus de donner un bon aperçu de cette manette et de son packaging, cette fuite a pour intérêt de révéler que la seconde console Xbox de prochaine génération s'appellera bien Xbox Series S.

En effet, la liste des appareils compatibles avec cette manette indique bien Xbox Series X et Xbox Series S (elle est également compatible avec la Xbox One, les PC Windows 10 ainsi qu'avec les appareils iOS et Android). Des photos de la manette et de son packaging sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour la petite histoire, le twittos explique avoir acheté cette manette au prix de 35 dollars (!) sur un site américain de petites annonces. Questionné sur la provenance de cette manette, son vendeur a simplement indiqué l'avoir obtenue "d'un pote." De son côté, le site The Verge affirme avoir pu confirmer l'authenticité de ces images auprès de ses sources.

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw - Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

D'après de précédentes fuites et autres rumeurs, la Xbox Series S sera la console next-gen d'entrée de gamme de Microsoft. En plus d'être moins puissante que la Xbox Series X, ce modèle de console, très certainement vendu moins cher que cette dernière, sera dénué d'un lecteur de disques.

Différents éléments poussent à croire que Microsoft dévoilera (enfin) la Xbox Series S au cours du mois d'août. Reste à voir si cette fuite pour le moins conséquente va inciter le géant américain à avancer son annonce ou à, au moins, commenter l'existence de ce second modèle.

Que pensez-vous de cette nouvelle manette ? Son design vous satisfait-il ? Jugez-vous malin de la part de Microsoft d'appeler ses consoles next-gen Xbox Series X et Xbox Series S ? Si vous comptez vous prendre une Xbox, vers quel modèle allez-vous vous tourner ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.