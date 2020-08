Pas de Xbox Game Pass sur iPhone, Microsoft critique les restrictions d'Apple

Cette semaine, Microsoft a annoncé l'arrivée en grande pompe du Xbox Game Pass Ultimate, et donc du jeu via le cloud, sur les smartphones et tablettes Android. Une annonce équivalente concernant les appareils iOS brillait quant à elle par son absence. Et vue la guerre froide que se mène actuellement Microsoft et Apple, la situation pourrait ne pas s'arranger tout de suite.

À lire aussi : Pas de Xbox Game Pass sur PS5, Switch ou PS4, Phil Spencer explique pourquoi

S'il a bien procédé à des essais d'une version iOS de son application Project xCloud, Microsoft a mis un terme à ces derniers bien avant la fin de la bêta de son service de jeu en streaming sur les autres plates-formes (prévue pour le 11 septembre prochain). Et pour le moment, aucune version iOS du Xbox Game Pass n'est prévue. Meilleurs ennemis depuis toujours, Apple et Microsoft se reprochent mutuellement l'impasse dans laquelle la situation est actuellement.

La firme de Cupertino explique que la politique de l'App Store fait que tous les jeux proposés par Microsoft sur le Xbox Game Pass doivent être individuellement passés en revue par Apple comme si chacun d'entre eux étaient des applications de l'App Store à part entière (alors que seul le Xbox Game Pass serait une application proposée sur l'App Store). De son côté, Microsoft affirme qu'Apple fait du deux poids deux mesures et manipule ses règles pour empêcher l'arrivée du Game Pass sur ses appareils (communiqué de Microsoft relayé sur Twitter par le journaliste Seth Schiesel) :

Notre période d'essai de l'application iOS de la preview du Project xCloud a expiré. Nous ne disposons malheureusement pas d'une voie nous permettant de proposer notre vision pour le cloud gaming via le Xbox Game Pass Ultimate sur iOS via l'App Store d'Apple. Apple est la seule plate-forme d'utilité générale à refuser l'accès au jeu via le cloud ainsi que les services de jeu par abonnement comme le Xbox Game Pass aux consommateurs. Et il traite régulièrement les applications de jeu différemment, en appliquant des règles plus souples aux applications hors-jeux et même quand ces dernières proposent du contenu interactif.



Tous les jeux disponibles dans le catalogue du Xbox Game Pass voient leur contenu classifié par des organismes indépendants comme l'ESRB et ses équivalents dans les différentes régions. Nous sommes dévoués à l'idée de trouver une manière de proposer le jeu via le cloud avec le Xbox Game Pass Ultimate sur la plate-forme iOS. Nous pensons que le consommateur devrait être au coeur de l'expérience de jeu et les joueurs nous disent qu'ils veulent jouent, se connecter (entre eux) et partager (du contenu) partout, peu importe avec quoi ils jouent. Et nous sommes d'accord avec ça. Microsoft renvoie donc très clairement la balle dans le camp d'Apple. Le Xbox Game Pass viendrait très certainement concurrencer les ventes de jeux sur l'App Store et le service Apple Arcade. Le géant de l'électronique cherche donc à retarder au maximum l'arrivée du service de Microsoft sur ses appareils. Reste maintenant à voir si l'affrontement désormais très public que se livrent Apple et Microsoft va pousser l'un ou l'autre des camps à revoir sa copie "dans l'intérêt des consommateurs."