Twitch : Après l'arrêt de Mixer, Shroud de retour

Le mercato des streameurs et créateurs de contenu vidéo est loin d'être terminé, même si pour certains, on est encore en train de se demander ce qui se passe réellement. Après Tyler "Ninja" Blevins, un autre déserteur de Twitch is BACK.

À voir aussi : Twitch Prime change de nom et devient Prime Gaming, les avantages des abonnés Prime listés

Même Shroud, nouvelle maison, tweetait en octobre 2019 Michael Grzesiek. Le célèbre streameur, ancien pro de Counter-Strike : Global Offensive, avait, à la faveur d'une contrepartie financière de quelques millions de dollars, fait partie des joueurs influents ayant rejoint la plateforme de streaming Mixer. Hélas, Microsoft ayant fermé les portes celle-ci, Shroud s'était retrouvé sans domicile fixe, en quelque sorte.

Bien entendu, il n'aurait pu rester les bras croisés et laisser ses fans sur le carreau. Le voilà donc

Je rentre à la maison.

Le teasing qui a précédé et le côté sensationnel de cette annonce laissent penser que l'exclusivité a du se dealer avec beaucoup de bonheur en coulisses, mais l'on ignore combien Amazon a pu dépenser pour rapatrier un jeune homme qui a du être sollicité par Facebook Gaming ou YouTube. Shroud a plus de 7 millions d'abonnés sur Twitch. Il prévoit de rebooter sa chaîne avec un nouveau logo et un logo différent.