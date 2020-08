Dr Disrespect bientôt back dans les bacs sur YouTube

Le 26 juin dernier, à la surprise quasi-générale de l'Humanité, le très influent Dr Disrespect était banni à vie de Twitch, sans qu'aucune raison officielle n'ait été donnée par la plateforme de "streaminge". Aujourd'hui, il revient dans les bacs, et c'est tout aussi étrange, ma foi...

Considéré comme l'un des streamers les plus populaires et influents de Twitch, le très irrévérencieux Dr. Disrespect s'est retrouvé banni sans sommation ni explications. Après avoir expliqué son point de vue et parlé avenir, le voilà-t-y pas qu'il refait surface, sans prévenir Gameblog, ni même Plume... Et où cela ma bonne dame ? Tout simplement sur YouTube.

Fort de près de 2 millions d'abonnés sur ce média, tous acquis à sa cause mentale, le très musical Dr Disrespect a signé son come-back en version "musicale" - que Thomas "P" ne renierait guère, encore que les goûts et les couleurs, comme on dit. Un premier tour de chant le 16 juillet et puis tout s'est accéléré ce jeudi 6 août avec un nouvel extrait. Le très moustachu Dr Disrespect s'est ensuite fendu d'un tweet presque christique pour annoncer son retour retournant ce vendredi 7 août.

Demain, nous arrivons.

Depuis, des milliers de fervents du très libre capillairement Dr Disrespect se sont massés sur la page de son prochain live pour notamment rejoindre son Champion's Club et avoir la chance se faire proposer des accessoires de marques et autres merchandising, comme des T-shirts, des hoodies tout un tas de choses géniales.

Pour l'heure, on ignore encore à quel moment exactement le très à la mode Dr Disrespect va prendre la place du fond d'écran visible depuis plus de onze heures au moment où s'écrivent ces lignes très respectueuses. Et s'il va faire des annonces très officielles concernant son reboot 2.0 qui pourrait être très chantant.