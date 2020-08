Suicide Squad, nouveau Batman de Warner Montréal, Jason Schreier livre des détails

La rumeur circulait depuis des années et dans les coulisses de l'industrie il se murmurait depuis longtemps que Rocksteady, le talentueux studio derrière la trilogie Batman Arkham, travaillait sur un jeu Suicide Squad. L'information a enfin été confirmée la semaine dernière. Et en attendant le premier aperçu du jeu, quelques détails sur sa création, ainsi que sur les plans d'un autre studio Warner, ont fuité.

Une fois n'est pas coutume, c'est le journaliste américain Jason Schreier de Bloomberg qui propose des révélations au sujet du développement d'un jeu sur son compte Twitter. Et comme indiqué plus haut, il est cette fois question du Suicide Squad : Kill the Justice League actuellement en développement chez Rocksteady sur PS5 et Xbox Series X :

Warner Bros. Montréal travaillait sur un jeu Suicide Squad jusqu'à ce qu'il soit annulé fin 2016. Quelques temps après ça (fin 2016 ? début 2017 ?), Rocksteady a débuté le développement du sien. Le jeu va être teasé à DC FanDome mais (si j'étais vous) je ne m'attendrais pas à ce qu'il sorte avant un moment.

Et pour ce qui est de la présentation du jeu prévue pour l'événement en ligne DC FanDome, le journaliste indique qu'il ne sera certainement question que d'une bande-annonce en images de synthèse et non pas d'images de gameplay.

Questionné à propos du jeu actuellement en préparation chez Warner Montréal, le toujours très fiable Jason Schreier, confirme qu'il s'agit bien d'un Batman mettant en scène la Cour des Hiboux (et qui pourrait s'intituler Gotham Knights à en croire un nom de domaine récemment déposé). Et il confirme également qu'en plus de son jeu Suicide Squad, le studio québécois a vu un autre des ses projets annulé :

Ils travaillaient sur un jeu Batman avec Damian Wayne mais il a aussi été annulé/rebooté. Le nouveau jeu Batman de WB Montréal devrait également être à DC FanDome.

Pour rappel, DC FanDome sera un événement virtuel diffusé en ligne le 22 août prochain. Et sachant qu'Ed Boon, le papa de Mortal Kombat et Injustice figure parmi les intervenants, il est possible de se demander si des nouvelles d'Injustice ne seront pas données au cours de ce même DC FanDome.

