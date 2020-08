Call of Duty Black Ops Cold War : Le teasing a commencé dans Warzone

L'annonce du prochain Call of Duty semble se rapprocher. Après les mystérieux colis envoyés à des "partenaires" d'Activision, les joueurs de Warzone commencent à ressentir des perturbations dans la Force.

Les joueurs de Call of Duty Warzone sont des plus en plus nombreux à avoir l'impression d'être victimes d'hallucinations. Durant les échauffourées en ligne, certains ont, de manière aléatoire, vu leur écran se brouiller, une mire télévisée se distinguant et un message, "Know your history" (connaît ton histoire) apparaissant furtivement.

Des pratiquants se sont empressés de capturer les séquences pour prouver l'existence de ce message subliminal, comme dans la vidéo ci-dessus, et ainsi prouver au monde entier qu'ils ne sont pas atteints de démence.

D'aucuns peuvent conclure qu'il s'agit là d'un teasing pour Call of Duty 2020, vraisemblablement nommé Call of Duty Black Ops Cold War, qui prendrait place durant la Guerre Froide, où les téléviseurs couleur affichaient cette mire d'étalonnage. À en croire les heureux destinataires d'un colis protégé par code envoyé par Activision, nous devrions pouvoir en savoir davantage ce lundi 10 août à partir de 18h00. Est-ce qu'à cette heure précise les millions de joueurs de Warzone auront un reveal en bonne et due forme ou se verront donner un rendez-vous ? L'éditeur avait affirmé vouloir profiter de son Battle Royale pour communiquer. Il faudra donc jouer. Encore jouer. Et attendre pour connaître la vérité.

