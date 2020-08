Call of Duty Black Ops Cold War : L'annonce officielle pour ce lundi 10 août ?

Les choses commencent à se décanter pour le Call of Duty édition 2020. Après l'annonce officielle des deux studios en charge du développement, voilà qu'un mystérieux paquet envoyé a des partenaires particuliers vient d'apparaître sur la toile...

À voir aussi : The Red Door apparaît sur le Microsoft Store, il cacherait Call of Duty Black Ops Cold War

Les jeunes gens de CharlieINTEL ont toujours été bien renseignés concernant Call of Duty en général. C'est leur passion certes, mais c'est un peu comme si une taupe ou un agent infiltré leur donnait toutes leurs infos.

Cela semble se confirmer après la réception d'une caisse il y a quelques heures, immortalisée comme il se doit sur Twitter :

So.......... 👁



This just arrived from Activision.



"Do not open this crate until August 10 at 12PM ET." 🤔🧐 pic.twitter.com/scFTmAMZlt - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 6, 2020

Alors... Ceci nous vient tout juste de chez Activision : "Ne pas ouvrir cette caisse avant le lundi 10 août à 12h00 heure de la côte Est".

Le site indique que d'autres "partenaires" ont reçu le même cadeau. Cadeau cadenassé qui ne pourra, à moins qu'un pied de biche ne passe par là, être ouvert que ce lundi 10 août à 18h00 heure française. Il faudra à ce moment envoyer un SMS en renseignant le numéro de série.

On imagine qu'une telle sécurité n'est pas fortuite et que le timing correspondra aux premières informations officielles concernant celui que plusieurs fuites ont déjà baptisé Call of Duty Black Ops Cold War.

On rappelle que celui-ci est développé par Treyarch et Raven Software, qu'il aura bien une campagne solo et sera lié très étroitement à Warzone, dans lequel il pourrait bien être annoncé. Comptez sur nous pour surveiller ça, camarades !