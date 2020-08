DOOM Eternal : Le premier DLC se tease en vidéo blasphématoire et donne rendez-vous

Revenue des Enfers après un petit coup de mou, la plus emblématique des licences FPS nous avait (re)collé une tarte lors de son retour aussi fracassant qu'éponyme en 2016, avec un certain DOOM, tout court. Désormais rompue aux traditions de son époque, l'aventure se prolongeait ensuite à la faveur de quelques DLC.

Sa suite DOOM Eternal nous avait annoncé dès le printemps la couleur, en officialisant un Season Pass qui ne trompait évidemment personne. Les visuels alors dévoilés n'autorisaient qu'un rapide coup d'oeil au théâtre d'une future boucherie, qui s'annonce a priori divine (ou presque) a en croire le teaser cette fois dévoilé par l'éditeur Bethesda.

Pour tenter de sauver ce qu'il reste de l'humanité, le Slayer passera donc la seconde, et partira directement régler leur compte à d'anciens dieux, dans The Ancient Gods Part I, la première partie de ce que l'on imagine être un dyptique, et qui dévoile le look de l'une des divinités à massacrer en règle. Après tout, l'humanité mérite bien un ou deux blasphèmes.

Cette mise en bouche vise surtout à nous donner rendez-vous, puisque le trailer complet de DOOM Eternal : The Ancient Gods Part I sera dévoilé en intégralité lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2020, qui commencera le jeudi 27 août à 20 heures. Voilà qui nous donnera largement le temps de relire Nietzsche, tiens.

Déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, et bientôt sur Switch, DOOM Eternal profitera également d'une mise à jour forcément démoniaque sur PlayStation 5 et Xbox Series X.