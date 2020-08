PS5-Xbox Series X : Bethesda annonce des mises à jour pour Doom Eternal et Elder Scrolls Online

Un à un, les éditeurs annonces leurs plans en ce qui concerne des versions PS5 et Xbox Series X de jeux soit déjà sortis soit à paraître sur PS4 et Xbox One. Si certains ont décidé de faire payer le passage à la next-gen, d'autres ont choisi de jouer la carte de la mise à jour gratuite. Bethesda fait partie de la seconde catégorie d'éditeurs.

Bethesda vient d'annoncer que les joueurs qui disposent d'une version PS4 ou Xbox One de Doom Eternal et/ou The Elder Scrolls Online pourront télécharger gratuitement les versions PS5 ou Xbox Series X respectivement lorsque ces dernières seront disponibles.

L'éditeur précise au passage que ses équipes travaillent actuellement à s'assurer que les versions actuelles des deux jeux seront rétrocompatibles avec les nouvelles consoles de Sony et Microsoft à leur sortie (chose qui semble déjà actée en ce qui concerne la Xbox Series X vues les déclarations de Microsoft au sujet de la rétrocompatibilité). Pour ce qui est des améliorations de ces deux titres sur PS5 et Xbox Series X et leur "fenêtre de sortie," Bethesda promet des annonces dans les prochaines semaines et mois.

À noter au passage que Bethesda a d'ores et déjà annoncé que les mises à jour PS5-Xbox Series X de ses titres existants seront toutes proposées gratuitement aux personnes possédant les versions PS4-Xbox One de ces mêmes jeux. Cela veut donc dire qu'il est déjà prévu que d'autres titres de l'éditeur américain reçoivent des "remasterisations" sur la prochaine génération de consoles.