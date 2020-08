Control AWE inaugure le Remedy Connected Universe, dont fera partie le prochain jeu du studio

Son annonce avait fait grand bruit et le trailer diffusé ce jeudi 6 août, permettant de connaître sa date de sortie, a bien confirmé : le prochain DLC de Control fera une petite place à Alan Wake. Le directeur créatif de Remedy Entertainment a tenu à nous faire comprendre que ce n'était qu'un début.

Jesse Faden sera de retour à la fin du mois dans Control : AWE, extension dans laquelle elle explorera le Secteur des Investigations chargé des dossiers d'Événement du Monde Altéré. Elle y manipulera un lance-grenades adhésives, affrontera un nouveau type d'ennemis volant et équipé d'un fusil à pompe, et donnera au joueur la possibilité, via une borne d'arcade, de revivre des combats de boss, parcourir à nouveau le Labyrinthe, s'amuser sur un mode Horde...

Bien sûr, ce qui a retenu l'attention, c'est qu'elle va croiser un écrivain à qui il était arrivé quelques galères à Bright Falls en 2010, évoqué dans le jeu de base. Oui, ce cher Alan Wake. Suite au State of Play, Sam Lake, directeur créatif emblématique de Remedy et premier visage de Max Payne, a pris la parole pour expliquer que derrière les Easter Eggs se cachait un plan bien plus important, voire carrément mind-blowing.

Vous avez peut-être vu le trailer de Control : AWE, notre prochaine extension pour Control. Depuis dix ans, nous avons un rêve fou : l'idée que les histoires racontées dans certains de nos jeux seraient connectées entre elles, un monde connecté d'histoires et événements avec des personnages une mythologie partagée. Chaque est une expérience à part entière, mais chaque jeu est aussi une porte vers un univers plus vaste bourré d'opportunités pour des événements croisés.



Lentement, patiemment, en coulisses, nous avons planifié et comploté pour en faire une réalité. Je suis ravi de vous dire que, maintenant, le moment est venu de faire un pas dans cette direction, révélant le Remedy Connected Universe. Vous n'imaginez pas à quel point pouvoir déclarer cela me rend heureux.



Ce qui est arrivé dans Alan Wake en 2010 n'est qu'une des affaires sur lesquelles le Bureau de Control a enquêté. L'extension AWE est le premier événement crossover du Remedy Connected Universe, amenant plus d'Alan Wake dans Control.

Pas d'Alan Wake 2 (du moins pour le moment) ? Pas de problème. L'idée s'avère assez intéressante. À voir si Max Payne et Quantum Break, exclusivité Xbox, font aussi partie du projet. Mais là, on n'en sait rien. En revanche, Lake parle déjà de l'avenir.

Ceci n'est qu'un humble début. Nous travaillons déjà dur sur un prochain jeu Remedy qui prendra lui aussi place dans le même univers.

On rappelle qu'un accord lie désormais Remedy à Epic Games. Le prochain projet, un AAA en pré-production ultra ambitieux est soutenu par les parents de Fortnite et pourrait bien porter le nom de code Big Fish. Un gros poisson, hein ? À pêcher dans un lac ou un océan ?

Bref, pour finir, sachez qu'un aperçu des quinze premières minutes de Control : AWE, attendu pour le 27 août prochain sur PS4, Xbox One et PC, sera proposé en direct sur la chaîne Twitch du studio finlandais le jeudi 13 août à 18h00.