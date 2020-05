Remedy Entertainment : Un nom de code apparaît sur l'Epic Games Store, le prochain jeu du studio ?

Le nouveau projet des parents de Control, dont on attend avec impatience le deuxième DLC, pourrait bien commencer à faire parler de lui. Il gigote

En mars dernier, le studio finlandais annonçait avoir signé avec Epic Games un accord pour l'édition deux titres pour PC et prochaine génération de consoles (Les studios de Control, Limbo et Last Guardian signent avec Epic Games). Et si l'un d'eux venait d'être révélé, du moins en partie ?

C'est ce que l'on peut imaginer alors que le site Epicdata.info, qui répertorie les mises à jour sur la boutique de la société américaine, affiche de nouvelles entrée liées à Remedy Entertainment. Toutes sont liées à un nom de code commune : Big Fish. Gros poisson, donc (cf notre image dans la galerie).

S'agirait-il d'un titre provisoire pour le AAA en pré-production, décrit comme le titre le plus ambitieux des développeurs d'Espoo ? Ou bien du plus modeste ? Il est difficile d'être catégorique pour le moment. Mais nous avons mordu à l'hameçon. Espérons que le fil sera assez solide que le moulinet ne mettra pas trop de temps à faire remonter la vérité. Et surtout : PAS DE BAR À THYM.

