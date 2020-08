State of Play : Control date sa prochaine extension... Avec Alan Wake !

Avec la pandémie et les premières images de la campagne solo de Crossfire X, on a failli oublier que Remedy nous devait encore une extension, dont le logo révélait le retour d'un écrivain maudit, pour l'excellent Control. Heureusement, le State of Play a fait le rappel.

Quelle pouvait être la meilleure date de sortie pour la deuxième et dernière extension des aventures de la surpuissante Jesse Faden - que l'on attendait pour le printemps, avant ce que vous savez ? Eh bien un an pile après la sortie du jeu, tout simplement. Control : AWE sera donc disponible le 27 août prochain, jour merveilleux s'il en est.

Et qu'y trouvera-t-on à en croire le trailer diffusé durant l'émission de Sony de ce jeudi 6 août 2020 ? Des sonorités inquiétantes, des couloirs pas très bien éclairés, une porte avec une spirale, des ennemis qui vont en prendre plein la gueule, des murs qui pètent, une borne d'arcade et un acteur finlandais de retour dans la peau d'un personnage ô combien adoré. En effet, pendant une fraction de seconde, on aperçoit Ilkka Villi, l'interprète d'Alan Wake, tout barbu. Le romancier roi de la lampe torche était déjà évoqué dans le jeu de base. Il semble qu'il aura définitivement une place de choix dans ce DLC. Avec des explications ? Et pourquoi pas !