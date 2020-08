Halo Infinite sur Nintendo 64, ça aurait pu ressembler à ça, la vidéo

La première présentation du gameplay de la Halo Infinite a généré un grand nombre de commentaires et/ou moqueries. Et de toute évidence, elle a également inspiré certains créateurs. En effet, l'un d'entre eux a entrepris de créer une version très, très, old-gen du FPS de 343 Industries.

L'artiste 3D Hoolopee s'amuse de temps à autres à réaliser des demakes de jeux actuels. Plus tôt cette année, il avait par exemple transformé Death Stranding en "jeu PSOne." Cette fois, il s'est penché sur le cas de Halo Infinite. Et pour ce projet, il a décidé de s'inspirer du rendu des jeux Nintendo 64. Le résultat de son expérimentation est disponible dans la vidéo ci-dessus.

Comme le montre ce clip, Hoolopee ne s'est pas contenté de reproduire la vidéo diffusée par Microsoft le 23 juillet dernier. Il a également ajouté quelques clins d'oeil à d'autres jeux. Pour un résultat pour le moins amusant (les puristes regretteront simplement l'absence de brouillard).

À noter que Hoolopee a également posté sur Twitter la version longue de sa version N64 du thème de Halo. Pour les curieux, cette chanson a été réalisée à l'aide du soundfont de The Legend of Zelda : Ocarina of Time (un soundfont est un outil qui permet, à l'aide d'un logiciel spécifique, de donner un style particulier à une chanson).

The extended Halo 64 theme. it aint great. I just applied the Ocarina of time soundfont to some tracks and called it a day#HaloInfinite #Halo64 #Halo #XboxSeriesX #Nintendo pic.twitter.com/tRTPXN6SWh