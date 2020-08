FIFA 20 : EA Sports retire des célébrations jugées problématiques

Le football, c'est bonheur, c'est spectacle. Ce sont aussi des moments de tension ponctués d'un soulagement qui s'exprime une fois un but marqué. Célébrer fait partie du sport. Mais cela n'est pas toujours du goût des malheureux adversaires.

À voir aussi : FIFA 21 : Premières impressions balle au pied, premières bonnes sensations ?

Les stars du ballon rond font souvent preuve de beaucoup d'imagination et de malice pour laisser éclater leur joie après avoir trouvé le chemin des filets. Cela peut être joyeux, barré, mais aussi particulièrement ennuyeux - voire considéré comme un manque de respect.

Dans la série de jeux FIFA, c'est pareil. Certaines célébrations subies ne plaisent pas à la communauté. Comme le rapporte Eurogamer, EA Sports a confirmé avoir retiré deux d'entre elles de FIFA 20 : Shush, qui voit le buteur courir avec un doigt sur la bouche pour signifier de se taire, et A-OK, inspiré d'un geste du joueur des Tottenham Hotspurs, Dele Alli. D'autres auraient également disparu, comme l'appel au calme de Cristiano Ronaldo ou le Dab. Et tout cela ne devrait pas être présent dans FIFA 21. Tant qu'il reste le tombé façon saumon (R1 + stick droit incliné vers la gauche), tout va bien.

Avoir le moins de temps mort et d'attente possible durant les matchs est un des objectifs des développeurs pour la prochaine édition, notamment en ligne, où les pétages de plombs peuvent s'avérer plus fréquents.

FIFA 21 est attendu sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch pour le 9 octobre prochain, sur PS5 et Xbox Series X pour plus tard.