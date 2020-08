The Last of Us 2 : Une vidéo du mode multijoueur aurait fuité

Jusqu'à présent, The Last of Us Part II ne propose qu'une expérience solo (et quelle expérience solo). Et si Naughty Dog a déjà confirmé qu'il ne prévoit de DLC scénarisé, il a laissé planer le doute quant à l'ajout ultérieur d'un mode multijoueur. Une fuite semble indiquer qu'il se trame bel et bien quelque chose à ce niveau.

La chaîne The Irishlizard a récemment partagé une courte vidéo montrant ce qui semble être une partie dans la version The Last of Us Part II du mode multijoueur Factions. Cette dernière met en scène des personnages de The Last of Us Part II s'affrontant à la manière de ce qu'il est possible de faire dans la campagne principale du jeu. À première vue, il semblerait que cette vidéo soit apparue en ligne pour la première fois lors de la fuite massive d'extraits du jeu quelques semaines avant sa sortie.

En septembre dernier, Naughty Dog indiquait que The Last of Us Part II n'inclurait pas de multijoueur car la vision du studio pour l'évolution du mode Factions était trop ambitieuse pour être ajoutée comme simple complément à la campagne solo. Le studio avait également déclaré que les joueurs finiraient par découvrir le fruit de ses ambitions en ligne. Ce dernier ne serait cependant pas proposé avec le jeu de base.

En juin dernier, des déclarations de Neil Druckmann laissaient à nouveau entendre que le multijoueur n'a pas été oublié par Naughty Dog. Reste désormais à voir la forme que prendre un éventuel multi de The Last of Us Part II. Les possibilités sont nombreuses : mode finalement ajouté à The Last of Us Part II, mode présent dans une version PS5 remasterisée du jeu, mode standalone proposé en Free-to-Play, etc. Affaire à suivre donc.

Seriez-vous intéressés par un mode Factions à la sauce The Last of Us Part II ? Quelle forme pourrait prendre un tel mode selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.