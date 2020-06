The Last of Us Part II : Toujours PAS de DLC selon Druckmann, le doute plane sur le multijoueur

S'il est un bien vilain réflexe que ce système a su faire germer chez l'être humain, c'est cette incroyable propension à ne jamais se satisfaire d'à peu près quoi que ce soit. Ainsi, même après six ans d'un développement parfois long et surtout pénible, une durée de vie d'une trentaine d'heures facilement multipliable par deux, certains réclament déjà plus de The Last of Us Part II...

Réunie dans l'émission Kinda Funny Gamecast (qui spoile sans vergogne, sachez où vous mettez les pieds), les acteurs Ashley Johnson, Troy Baker, le réalisateur Neil Druckmann sont revenus sur bon nombre d'aspects du jeu de Naughty Dog qui déchaîne les passions, et notamment sur l'absence du moindre DLC.

Le présentateur Greg Miller (mais si, celui qui s'époumonait durant l'EA Play Live) a ainsi fait remarquer que contrairement au développement du premier volet, aucun supplément n'avait jamais été évoqué par Naughty Dog, ce qu'a confirmé le réalisateur, non sans regarder ses pieds :

Avec The Last of Us, nous avions prévu un season pass, incluant un DLC scénarisé, nous n'en avons pas l'intention cette fois-ci.

L'autre absent de cette seconde partie est évidemment le mode Factions, qui offrait une déclinaison multijoueur aux aventures d'Ellie et Joel. Cuisiné sur cette absence, Druckmann botte en touche :

Je me rappelle que nous faisions des jeux multi, ouais.

Et lorsque Miller lui demande si quelqu'un est actuellement en train de télé-travailler au retour de ce mode qui voyait s'affronter Chasseurs et Fireflies, Druckmann referme par deux fois ses lèvres via une fermeture éclair imaginaire (ce qui reviendrait techniquement à l'ouvrir lors du second passage, mais qu'importe), histoire de laisser planer le doute, et les rumeurs qui vont avec...

