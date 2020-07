The Last of Us 2 : La signification de l'écran-titre après avoir fini le jeu expliquée

Les personnes qui ont mené la campagne de The Last of Us Part II à son terme se sont rendues compte que l'écran de démarrage du jeu n'est pas le même avant et après avoir terminé l'aventure. Et ce second écran titre a une signification toute particulière. Attention, le texte ci-dessous contient des spoilers.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que The Last of Us Part II n'a pas une fin heureuse pour Ellie. Pour conclure l'aventure sur une touche d'optimisme, il faut attendre d'être de retour sur l'écran de démarrage du jeu. En effet, une fois le jeu terminé une première fois, son écran de démarrage change. La barque jusqu'à présent vue sur l'eau en plein brouillard est désormais sur une plage, des rayons de soleil percent les nuages et un bâtiment peut être vu au loin.

Mais quelle est la signification de cette image (disponible dans notre galerie ci-dessous) ? C'est la question à laquelle a répondu Kurt Margenau, le co-réalisateur de The Last of Us Part II au micro du site australien Press Start :

Un observateur à l'oeil de lynx remarquera qu'il s'agit de Catalina Island, l'île proche de la côte de Los Angeles où le camp des Fireflies (avec lequel Abby rentre en contact par radio dans la dernière partie du jeu, ndlr) est censé être.

Kurt Margenau explique que l'équipe de Naughty Dog pensait que la chose paraîtrait plus évidente pour les joueurs mais qu'un certain nombre d'entre eux ont cru que les personnes avec qui Abby parle à la radio sont celles qui l'attaquent dès qu'elle et Lev sortent de la maison de Santa Barbara :

Le fait qu'ils demandent à Abby qui dirigeait la base Firefly lorsqu'ils parlent par radio et qu'elle répond que c'était son père était à nos yeux la validation qu'il s'agissait bien de Fireflies. Cela montre qu'ils étaient méfiants vis-à-vis d'elle et testaient sa légitimité en tant que Firefly. Mais c'est une question que l'on nous pose souvent et c'est malheureux car l'idée derrière cet écran était de proposer une touche d'optimisme.

Ce second écran de démarrage laisse donc entendre qu'après l'affrontement final entre Ellie et Abby, cette dernière a réussi à se rendre sur l'île où sont censés être les Fireflies en compagnie de Lev. Naughty Dog semble donc indiquer aux joueurs que Lev et Abby ont eu une fin plus "heureuse" qu'Ellie.

