Mortal Shell trouve sa date de sortie avec un nouveau trailer

Nous avons pu l'essayer il y a peu de temps et vous faire part de notre ressenti, sans savoir à quel moment de cette année 2020 il se pointerait. Comme d'autres développeurs ne craignant pas les embouteillages estivaux, Cold Symmetry a opté pour ce mois d'août.

Mortal Shell sera donc disponible le 18 août prochain sur PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store) au prix de 29,99 euros. Cet action-RPG Dark Fantasy inquiétant, marchant sans s'en cacher dans les pas des Dark Souls, avait su charmer notre bon Joniwan durant la session de jeu ayant servi à écrire sa preview.

On sait qu'il n'a pas été le seul, l'éditeur Playstack et les développeurs avançant que plus de 350.000 joueurs se sont plongés dans la Bêta en une semaine et que le nombre de vues pour Mortal Shell sur Twitch et YouTube a dépassé les 6 millions.

Avec la date vient aussi le moment de présenter en vidéo une nouvelle arme à distance, le Ballistazooka, qu'on imagine être 50% Balliste, 50% Bazooka, 100% capable de pulvériser les ennemis de votre avatar, dont le quatrième Shell, Solomon, se voit également présenté.

J'ai très peur, hein.