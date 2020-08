Riot Games annonce une semaine de pause complète pour "déconnecter", les patchs repoussés

Malgré les (très) nombreux succès des jeux développés par le studio Riot Games, la structure californienne souffre depuis plusieurs années d'une bien mauvaise image de marque dans l'industrie, après qu'une première enquête de Kotaku ne dénonce ouvertement "la culture du sexisme" qui y prédominait alors.

Le studio annonçait le versement de 10 millions de dollars de dédommagements aux employées qui avaient intenté un procès à leur employeur, avant que le Los Angeles Time ne fasse mention de 400 millions de dollars, l'affaire n'ayant pas encore été jugée à l'heure actuelle.

L'année 2020 n'aura pas mis fin aux polémiques impliquant le développeur de l'increvable League of Legends et du petit nouveau VALORANT, puisque le responsable Ron Johnson avait été vivement critiqué sur les propos tenus à l'encontre de George Floyd et son "style de vie criminel", avant que toute l'entreprise ne soit pointée du doigt après un partenariat avec l'Arabie Saoudite, que l'on sait peu respectueuse des Droits de l'Homme.

Alors, pour tenter de renverser la vapeur, Riot Games annonce aujourd'hui sur son blog officiel accorder une semaine de vacances à l'ensemble de ses équipes, afin de permettre à tout le monde de souffler :

Riot va prendre des congés durant la semaine du 10 août pour déconnecter, recharger les batteries et redémarrer (nous ne sommes pas des robots, juré). Pour nous assurer que nous ne nous contentons pas d'en faire plus la semaine suivante, nous allons modifier la publication de certains patchs déjà annoncés. Quelques équipes échelonnent également leur temps libre pour s'assurer que tout se passe bien.



Avec le COVID-19, le travail à domicile et tout ce qui se passe dans le monde, il peut être difficile de séparer les éléments "travail" et "vie" de notre équilibre personnel. En tant que développeur, nous sommes tous très conscients des effets de la crise et du poids des délais liés à nos différents projets. Nous nous devons à nous-mêmes et à vous de donner la priorité à la santé de nos équipes afin de pouvoir vous apporter de nouvelles expériences à l'avenir.



Avant de partir, nous tenons à tous vous remercier pour votre patience et votre compréhension alors que nous nous éloignons de la création de jeux et prenons un peu de temps pour y jouer (entre autres).

L'histoire ne dit pas si cette semaine de congés sera gracieusement offertes aux petites mains qui travaillent effectivement sur de nombreux projets au sein de Riot Games. Car au pays de l'Oncle Sam, la donne n'est évidemment pas la même.

Les joueurs sauront-ils apprécier le geste, et ne pas faire tout un flan du report de quelques patchs ? Au vu des commentaires réguliers qui justifient la pratique du crunch, rien n'est moins sûr...