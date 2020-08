Spider-Man exclusif aux versions PS4 et PS5 de Marvel's Avengers ? L'indice

Un accord marketing lie Square Enix et Sony vis-à-vis de Marvel's Avengers. Si ce dernier va permettre aux joueurs PlayStation d'accéder à la bêta du jeu avant tout le monde, il avait également été indiqué que les versions du jeu destinées aux consoles de Sony allaient recevoir du contenu exclusif. Et à en croire un élément récemment apparu en ligne, que parmi ce contenu exclusif se trouve un personnage que les joueurs PlayStation connaissent particulièrement bien.

À lire aussi : PS5 : Spider-Man Miles Morales aura également un mode 4K/60 fps

L'élément intrigant, qui pourrait potentiellement être une fuite, du jour vient du site de vente en ligne Base.com. Sur sa page consacrée à Marvel's Avengers, le revendeur indiquait il y a peu "incarnez Spider-Man exclusivement sur PS4." Cette mention a depuis été supprimée de la page mais a malgré tout de quoi intriguer (et elle est toujours accessible via les archives d'Internet).

En effet, Square Enix a déclaré il y a plusieurs mois au site de Prima Games que les joueurs PlayStation auront droit à quelque chose d'absent des autres versions du jeu :

Nous ne pouvons pas encore dire ce que c'est mais ceux qui jouent sur PlayStation 4 recevront une surprise exclusive et nous pensons que les joueurs vont l'adorer.

Comme les joueurs le savent, la PS4 a eu le droit à une aventure de Spider-Man exclusive. Cette dernière est par ailleurs l'exclusivité First Party qui s'est le mieux vendue sur PS4 aux États-Unis (et elle a rencontré un grand succès partout dans le monde).

En ne permettant qu'aux joueurs PlayStation d'incarner Spider-Man, Sony utiliserait le jeu de Square Enix pour faire la promotion de sa propre série de jeux. Pour rappel, Marvel's Spider-Man : Miles Morales arrive sur PS5 à la fin de l'année et la mise en chantier d'un Marvel's Spider-Man 2 a déjà été évoquée à demi-mot.

De plus, sachant que Marvel's Avengers a été confirmé sur PS5 avec un système de mise à jour gratuite pour ceux qui l'auront au préalable acheté sur PS4, il est possible d'imaginer que ce contenu exclusif, et donc potentiellement Spider-Man, sera également présent sur PS5.

Pour rappel, Marvel's Avengers débarquera sur PS4 le 4 septembre prochain et sur PS5 à la sortie de cette dernière. Le jeu est également prévu sur Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia.

Si cette fuite est confirmée, que vous inspire-t-elle ? La présence de Spider-Man sur les versions PlayStation de Marvel's Avengers pourrait-elle influer sur vos intentions d'achat ? Joueurs Xbox ou PC, ne pas pourvoir incarner Spider-Man vous embêterait-il ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.