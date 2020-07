PS5 : Spider-Man Miles Morales aura également un mode 4K/60 fps

Lors du PlayStation Showcase de juin dernier, il a été indirectement révélé qu'un certain nombre de jeux PS5 tourneront en 30 images par seconde, comme c'était le cas d'un grand nombre de titres sortis pendant la génération actuelle. Et parmi ces titres figuraient Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Insomniac Games compte cependant proposer plusieurs façons de jouer.

Insomniac Games vient de révéler sur son compte Twitter officiel que Marvel's Spider-Man : Miles Morales bénéficiera d'un mode d'affichage optionnel appelé "Performance Mode." Ce dernier permettra au spin-off du blockbuster PS4 de tourner en 4K/60 fps.

Le "Performance Mode" étant présenté comme optionnel, il apparaît que la manière de jouer "standard" sera en 30 fps. Si le studio californien n'a pas encore indiqué ce que le choix de ce second mode d'affichage implique sur le rendu du jeu, il est possible de s'attendre à ce que des concessions sur les graphismes soient faites pour permettre le jeu de tourner avec une fluidité plus élevée. Pour en avoir le coeur net, il faudra cependant attendre qu'Insomniac Games communique davantage de détails sur son jeu.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL