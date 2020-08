The Last of Us : Des modifications apportées à l'histoire dans la série ? Son producteur répond

Les fans de The Last of Us savent depuis plusieurs mois que la chaîne de télévision américaine HBO travaille sur une série tirée des jeux de Naughty Dog. Mais s'agira-t-il d'une adaptation librement inspirée des jeux ou d'une série bien ancrée dans l'histoire racontée dans les jeux ? C'est la question à laquelle a répondu son producteur.

Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl et producteur exécutif de la série The Last of Us, a récemment été interrogé par la BBC pour les besoins de son podcast Must Watch. Même si cette émission était consacrée à Chernobyl, le cas de l'adaptation de The Last of Us en série a également été abordé.

Et lorsqu'il a été question des histoires qui seront racontées dans cette série, Craig Mazin a tenu à rassurer les fans des mésaventures d'Ellie. Selon lui, sa série ne cherchera pas à transformer les événements racontés dans les jeux :

Je pense que les fans ont parfois peur que, lorsqu'une licence est accordée à quelqu'un d'autre (que son studio original), ces gens ne la comprennent pas vraiment ou cherchent à la changer.



Dans ce cas précis (celui de la série The Last of Us, ndlr), je la fais avec le mec qui a fait les jeux (Neil Druckmann, ndlr). Les changements que nous faisons sont donc destinés à compléter et à développer les choses. Pas à défaire mais à améliorer.



Nous créons quelque chose de nouveau et nous réinventons ce qui est déjà là de manière à le proposer sous un format différent. D'une certaine manière, c'est un rêve qui se réalise pour moi.

Les réactions des joueurs pouvant être extrêmes, Craig Mazin s'attend déjà ce que certains d'entre eux n'apprécient pas la manière qu'aura la série de présenter les choses :

Je pense que je vais probablement aller me cacher dans un bunker pendant un moment car il est impossible de satisfaire tout le monde.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la série The Last of Us n'a pas de date de diffusion ou de casting annoncés.

Que pensez-vous de ces déclarations de Craig Mazin ? Les trouvez-vous rassurantes ? Craignez-vous certains changements ? Ou à l'inverse, aimeriez-vous qu'ils changent certains éléments des jeux ? Videz votre sac dans les commentaires ci-dessous.