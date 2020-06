The Last of Us 3 : Neil Druckmann parle des conditions nécessaires à sa création

Neil Druckmann a récemment laissé entendre que le prochain projet de Naughty Dog pourrait bel et bien être un troisième épisode de The Last of Us. Mais avant que les fans de la série crient victoire, l'auteur des deux premiers tient à préciser que la chose est loin d'être garantie pour le moment.

Neil Druckmann, le vice-président et directeur de la création de Naughty Dog, a récemment accordé une interview au site Indie Wire dans le cadre de la sortie de The Last of Us Part II. Sans surprise, l'auteur a été également interrogé sur la possibilité qu'un The Last of Us Part III soit mis en chantier.

Si Neil Druckmann ne rejette toujours pas cette possibilité, il explique que la création d'un troisième épisode sera nécessairement compliquée :

Comme vous pouvez vous y attendre, je vais être un peu vague et évasif mais je pense que le test qui déterminera si nous devons faire Part III ou pas sera similaire à celui que nous avons fait pour savoir si devions faire Part II ou non.



Quand nous avons fait le premier jeu, il n'y avait aucune attente et nous avions l'impression que nous pouvions faire n'importe quoi. Mais après avoir établi certains personnages, thèmes et processus, nous avions affaire à quelque chose qui ne se contenterait pas de convenir aux fans mais qui serait du niveau de l'émotion au coeur du premier jeu pour justifier la création de Part II. Et sans quelque chose d'équivalent, il n'y aurait aucune raison de créer un Part III.



Retrouver cela pour la suite a été bien plus difficile que l'imaginer pour le premier jeu. Et la difficulté pour justifier le retour dans ce monde et trouver des façons de varier les choses augmentera de manière exponentielle à l'avenir. Il y a déjà tant de choses que vous avez vues au sujet de l'histoire et du début de l'épidémie. Nous aurions donc à trouver comment créer une nouvelle expérience digne de l'impact émotionnel de ces histoires. Et je ne sais pas comment le faire. Pour le moment.

Naughty Dog ne se refuse donc pas l'opportunité de créer un The Last of Us Part III. Neil Druckmann est cependant loin de garantir la mise en chantier de cet éventuel troisième épisode. Les premiers indicateurs semblent montrer que The Last of Us Part II se vend très bien. Ce succès pourrait inciter Sony à motiver son studio à prolonger la série.

Pensez-vous qu'un troisième The Last of Us pourrait se justifier ? Qu'aimeriez-vous que Neil Druckmann et compagnie racontent dans un éventuel troisième épisode ? À l'inverse, estimez-vous qu'il serait plus sage d'en rester là ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.