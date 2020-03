La série TV The Last of Us officialisée chez HBO, avec Neil Druckmann et Craig Mazin (Tchernobyl)

La nouvelle vient de tomber comme un cheveu sur la soupe, en cette fin de soirée : une série sur le blockbuster vidéoludique The Last of Us, dont le deuxième volet arrivera en mai prochain sur PS4, est sur les rails. Et pas avec n'importe qui.

C'est désormais chose faite ! Tout semblait pourtant parti d'une sorte de boutade d'un twittos, qui a désiré très fort que Craig Mazin, le créateur de la série Tchernobyl et Neil Druckmann, scénariste sur la série The Last of Us "fassent quelque chose ensemble".

Voeu exaucé :

The Hollywood Reporter a en effet annoncé ce soir (chez nous), l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us en série, avec Craig Mazin, le créateur de Tchernobyl, chez HBO en producteur exécutif et Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu, et vice-président chez Naughty Dog qui en sera le scénariste.

On y apprend que Carolyn Strauss sera également productrice exécutive avec Evan Wells, le président de Naughty Dog. Le projet est en réalité une coproduction avec Sony Pictures Television en association avec PlayStation Productions, dont ce sera la première série télévisée.

Mazin affirme être un joueur fan du jeu, et explique pourquoi il a voulu se lancer dans l'aventure :

Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son "magnum opus" (oeuvre majeure). Avoir une chance d'adapter ce travail à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil.

Druckmann ne tarit pas d'éloge non plus sur Mazin :

Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j'ai été également époustouflé par son approche de la narration, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d'oeuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas rêver à de meilleurs partenaires pour donner vie à l'histoire de The Last of Us en tant que série télé.

Et visiblement, ce n'est pas le premier titre en partenariat avec PlayStation Productions, qui sera adapté par HBO, à en croire son président, Chris Parnell, co-président de Sony Pictures Television Studios :

Il s'agit du premier de nombreux programmes que nous avons l'intention de développer avec nos amis de PlayStation Productions. The Last of Us est une brillante réalisation en matière de narration et de développement de personnages, et nous avons la chance d'avoir l'opportunité de travailler avec cette équipe pour l'adapter.

Bonne nouvelle, non ? Qu'en pensez-vous ?