Halo Infinite : Aaron Greenberg répond aux critiques sur les graphismes et les justifie

Une des choses qui ressort clairement du Xbox Games Showcase d'hier soir est la présentation du gameplay de Halo Infinite et les réactions déçues et/ou moqueuses des internautes face à sa réalisation. Sans surprise, Microsoft a réagi face aux critiques.

À voir aussi : Xbox Games Showcase : Obsidian dévoile Avowed, RPG fantasy en vue subjective

Des représentants de Microsoft ont accordé de nombreuses interviews en marge du Xbox Games Showcase d'hier soir. Et parmi ces dernières se trouvait celle d'Aaron Greenberg au micro de la chaîne YouTube Inside Gaming. Au cours de cette interview, il a été demandé au directeur général en charge du marketing des jeux chez Xbox ce qu'il avait à répondre aux gens qui trouvaient que Halo Infinite ne "faisait pas next-gen." Le communicant avait logiquement plusieurs justifications à donner :

Écoutez, nous sommes au beau milieu d'une pandémie mondiale. Nous sommes en juillet et encore loin des fêtes de fin d'année (période à laquelle sortira le jeu, ndlr). Ce que vous avez vu, c'est en jeu en chantier.



Il est très difficile de montrer la puissance totale et la capacité graphique de la Xbox Series X sur un stream diffusé en direct en 1080p. Mais cette présentation de gameplay peut être regardée en 4K 60 fps. [...]



C'est un jeu en développement. Je peux vous le dire car nous vérifions des builds chaque semaine et ils améliorent des choses semaine après semaine. Entre aujourd'hui et les fêtes de fin d'année, les choses ne vont cesser de s'améliorer.

Aaron Greenberg laisse donc entendre que la situation liée à la pandémie de COVID-19 et le télétravail que cette dernière a provoqué ont causé du tort au niveau d'avancement visuel de Halo Infinite. Il convient malgré tout de rappeler que le jeu est en développement depuis cinq ans et qu'il est prévu pour dans moins de six mois.

En parallèle à ces déclarations, le site PCGamesN a eu confirmation de la part de 343 Industries que la démo de Halo Infinite a été "capturée sur un PC représentatif de l'expérience que les joueurs auront sur Xbox Series X." Reste maintenant à voir si les différences en termes de graphismes seront notables comme le promet Aaron Greenberg lors de la sortie du jeu à la fin de cette année.

Que pensez-vous des déclarations d'Aaron Greenberg ? Estimez-vous que ses justifications sont légitimes ? Craignez-vous pour le rendu final du jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.