PS5 : Mise à jour gratuite pour Marvel's Avengers avec 2 modes d'affichage, infos et images

Un accord marketing autour de Marvel's Avengers liant Square Enix à Sony, c'est logiquement de la version PS5 du jeu de super héros dont il est question dès que les plans de Square Enix vis-à-vis de la next-gen sont évoqués.

À lire aussi : PS5 : Une nouvelle fonctionnalité de l'interface évoquée, l'accès au jeu accéléré

Crystal Dynamics a détaillé ce que proposera la version PS5 de Marvel's Avengers dans un article publié sur le PlayStation Blog. Gary Snethen, le directeur technique du studio californien y révèle qu'il dispose d'un kit de développement depuis un "certain temps" et qu'il a mis une équipe au sein de son studio au défi de créer une version PS5 de Marvel's Avengers le plus vite possible et de pousser leur moteur Foundation, sur lequel le jeu tourne, à ses limites sur la nouvelle console de Sony.

D'après ce même Gary Snethen, le nouveau processeur graphique de la PS5 leur a permis d'augmenter la résolution des textures, d'augmenter le niveau de détail des éléments situés loin du joueur, d'améliorer l'occlusion ambiante, d'améliorer le filtrage anisotrope (effet qui atténue l'aliasing et le flou sur les textures, même lorsque ces dernières sont affichées à des angles de vue extrêmes), ainsi que d'exploiter d'autres techniques comme la gestion des reflets à partir des données présentes à l'écran à un instant T.

En termes de ce qui sera proposé aux utilisateurs de Marvel's Avengers sur PS5, le développeur explique que deux modes d'affichages pourront être utilisés. Le premier est simplement présenté comme étant un mode "graphismes améliorés." Le seconde est décrit comme étant un mode "framerate élevé" qui "vise les 60 images par seconde et une résolution 4K dynamique."

Sans surprise, Crystal Dynamics vante les mérites du SSD de la PS5 et promet des temps de chargement "rapides comme l'éclair" sur PS5 (le studio parle de temps de chargement "d'une ou deux secondes"). Gary Snethen explique que le "monde massif" d'Avengers est streamé en temps réel et que le chargement du contenu est "quasi-instantané," ce qui permet, par exemple, de profiter d'environnements détaillés et en haute résolution lorsque l'on vole avec Iron Man.

Pour ce qui est de la manette DualSense et de l'audio 3D, le studio américain affirme qu'il a des "idées géniales" pour exploiter ces éléments. Mais malheureusement pour les curieux, il ne les détaille pas. En revanche, des captures d'écran de la version PS5 du jeu ont été diffusées et sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Le studio ne précise cependant pas le mode d'affichage utilisé lorsqu'elles ont été capturées. Et pour ce qui est de toutes les améliorations évoquées ci-dessus, il faudra évidemment attendre d'essayer cette version PS5 pour juger de ce qu'offre cette version next-gen.

Pour terminer, Crystal Dynamics précise que les joueurs qui se procurent le jeu sur PS4 pourront télécharger la mise à jour PS5 gratuitement plus tard. La version PS4 du jeu sera disponible le 4 septembre prochain tandis que le jeu arrivera sur PS5 en même temps que la console à la fin de cette année. Comme ces informations étaient proposées sur un site PlayStation officiel, les autres versions du jeu n'étaient pas évoquées. Il convient cependant de rappeler que Marvel's Avengers sera également disponible sur Xbox Series X, Xbox One, PC et Stadia.

Que pensez-vous de toutes ces déclarations et promesses ? Comptez-vous jouer à Marvel's Avengers ? Si oui, sur quelle plate-forme ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.