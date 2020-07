PS5 : Une nouvelle fonctionnalité de l'interface évoquée, l'accès au jeu accéléré

S'il a beaucoup été question de ce que la PS5 embarque sous ses grandes plaques blanches en termes de configuration, les nouveautés proposées par une nouvelle console ne se limitent pas à ses spécifications techniques. Ses fonctionnalités inédites ont également leur importance. Et il se pourrait que des informations au sujet de l'une d'entre elles aient été révélées plus tôt que prévu.

Le site Gamereactor a récemment publié une preview du jeu de course WRC 9 et dans cette dernière se trouve la mention d'une des nouvelles fonctionnalités de la PS5 et de la manière que le jeu de course aura d'exploiter cette dernière (citation relayée sur Twitter par Gematsu) :

Nous avons hâte de voir comment les performances (des consoles), les graphismes ou les fonctionnalités comme la fonctionnalité Activités de la PS5 (un lien profond qui mène instantanément à des courses spécifiques depuis le menu de la consoles) révèlent l'avenir des courses de rallye.

Cet article, visiblement publié trop vite, a été mis hors ligne rapidement. Il est cependant toujours accessible via le cache de Google. S'il est à première vue possible de penser qu'il s'agit là de la fuite d'une nouvelle fonctionnalité jusqu'à présent gardée secrète par Sony, il est en fait question d'un élément évoqué dès octobre dernier lorsque le constructeur japonais a donné la primeur d'informations sur la PlayStation 5 au site américain Wired :

L'interface de la console a été totalement transformée. Dès le menu de la console, les joueurs pourront être redirigés vers des parties spécifiques d'un titre. Un jeu multi pourra par exemple indiquer en temps réel les différentes activités et autres types de parties qui peuvent être rejoints immédiatement.

Même si cette information était déjà connue, l'article de Gamereactor permet de découvrir l'identité d'un premier jeu qui utilisera cette fonctionnalité et la manière qu'il aura de l'utiliser. Pour rappel, l'article de Wired avait également donné des utilisations potentielles de ce système pour des jeux solo :

Un jeu solo pourra quant à lui mettre en avant le prochain chapitre à découvrir et les bonus qui peuvent être débloqués en le terminant. L'utilisateur n'aura plus nécessairement besoin de passer par le menu principal d'un jeu (même si Mark Cerny rappelle que l'accès à ce dernier sera bien plus rapide qu'avant).

Il apparaît donc que l'accès au gameplay se fera beaucoup plus rapidement sur PS5. Pour rappel, la console est prévue pour la fin de cette année. Sony n'a pas encore communiqué sa date de sortie précise ou le prix des deux modèles de machines.

