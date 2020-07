Halo Infinite : Le responsable de l'expérience narrative répond aux critiques des fans

Qui suit l'actualité vidéoludique n'a pas pu manquer la première présentation de Halo Infinite et les réactions souvent moqueuses ou énervées de fans aux graphismes du jeu. Chez Microsoft et 343 Industries, tout le monde n'a pas décidé de jouer la carte de la politique de l'autruche face à ces critiques. L'exemple du jour en est la preuve.

Après Aaron Greenberg et sa justification des graphismes de Halo Infinite vus dans la première vidéo de gameplay du jeu, au tour de Dan Chosich de commenter la situation. Le narrative experience director de 343 Industries, et donc de Halo Infinite, a été interpelé sur Twitter par un joueur reprochant au studio d'avoir fait une "blague" d'Halo Infinite avec des "textures merdiques" et des "effets de lumière encore pire." Ce dernier se plaint également du fait que les fans de Halo ont eu à attendre "5 ans pour ça."

Dan Chosich a décidé de répondre à ce tweet d'un fan passionné mais foncièrement déçu. Et il n'a pas cherché d'excuses ou de justification. Il promet en effet que les critiques ne resteront pas lettre morte :

I've been in your shoes. I know what it's like to have expectations built + feel let down. I want you to know your voice matters + is heard. You're not falling on deaf ears. I always want to live up to the legacy that Bungie pioneered. I personally care a lot about honoring that.