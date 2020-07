TEST de la Razer Deathadder v2 Mini : La souris parfaite pour les petites mains

Cette semaine, nous avons eu l'opportunité de tester la souris Deathadder v2 Mini , un périphérique qui comme son nom l'indique est un format mini d'une souris déjà existante : la Deathadder. Le but de la manoeuvre est simple, s'adresser aux personnes ayant des petites mains qu'il s'agisse d'un adulte ou un enfant.

Razer souhaite s'adresser à tout le monde et cela inclut forcément différents types de morphologies. Si vous avez des petites mains, vous avez sans doute remarqué qu'il était bien difficile de trouver une souris parfaitement optimisée et adaptée à votre morphologie. Les souris gaming sont souvent par nature assez volumineuses, d'autant que les constructeurs ne cessent d'y adjoindre des boutons supplémentaires ou diverses options comme des poids à enlever ou ajouter pour s'adapter à vos habitudes de joueur.

Une souris qui tient ses promesse ?

Mais ici il n'y a aucune concession, la souris Deathhadder v2 Mini est faite pour les petites mains. Point barre. Son gabarit est de 6.54 cm de largeur, 3.85 cm de hauteur pour une longueur de 11,4 cm. Mini jusqu'au bout elle ne pèse sur la balance que 62 grammes. Entièrement filaire elle se dote de 6 boutons programmables, soit le strict nécessaire pour profiter de ce type de périphérique sans fioriture aucune. Son design est classique, non dénué d'élégance, sa taille lui apporte un petit côté mignon qui s'adaptera très bien à n'importe quel bureau. Sa "plastique" noire mat est agréable au toucher et légèrement granuleuse. Son design unilatéral est clairement conçu pour les droitiers. Si vous êtes gauchers, passez votre chemin.

Nécessité du Claw Grip

La souris est totalement prévue pour du claw grip, c'est-à-dire avec la main perchée sur le dessus (comme son nom l'indique en griffe, comme celle d'un rapace). Il est bien évidemment possible de l'utiliser à plat si vous avez vraiment des petites mains ou si la souris est destinée à un enfant. Si vous avez une main de taille moyenne et que vous cherchez à vous procurer cette souris pour jouer en mode nomade, alors la position claw grip sera la plus adaptée.

Sous le capot

En passant à ce format mini, on change aussi de capteur et on passe donc de 20 000 DPI à 8500 DPI. Très clairement suffisant pour un joueur classique, sauf si vous êtes un eSportif confirmé. Razer mentionne jusqu'à 70 millions d'activations, autant vous dire que vous avez le temps de voir venir avant d'avoir un souci technique (théoriquement). Razer a fait l'effort de proposer un câble tressé pour son périphérique, assez long pour se brancher à l'autre bout de votre bureau sur une tour ou ailleurs.

Proposant du RGB via son logo sur le capot, la souris est entièrement configurable via le logiciel Synapse 3. Il est notamment possible de lui enregistrer un profil grâce à sa mémoire interne et calibrer l'ensemble à votre convenance. Très clairement que ça soit en jeu ou pour de la bureautique, la souris a de belles qualité. Ses 3 patins lui permettent d'assurer une glisse sans faille du fait de son poids très léger. Nous n'avons eu aucun soucis à déplorer pendant nos heures de test.

Cette Deathadder v2 mini en a dans le ventre malgré sa petite taille et elle s'adaptera parfaitement à vos désirs nomades ou à tout utilisateur désirant un périphérique pour petites mains. Fiable, légère, rapide et performante, c'est un (petit) sans faute pou Razer si ce n'est qu'elle ne conviendra qu'aux droitiers. Dommage pour les gauchers avec des petites mains.

Une souris qui fait honneur à son nom.

Bonnes finitions.

Légère et vraiment petite. Uniquement pour droitier.