Cuphead aperçu sur PlayStation 4, une annonce prévue pour ce soir ?

Si la plupart des fines gâchettes de l'ouest ont déjà pu affûter et perfectionner leurs réflexes avec la sortie du très exigeant Cuphead depuis 2017, et son arrivée sur Switch deux ans plus tard, les aventures de la tasse éponyme et de son compère Mugman se refusaient symboliquement à débarquer sur la PlayStation 4 de Sony, et pour cause.

À voir aussi : L'art director de God of War recrée des personnages de Cuphead et Battletoads

Le carton phénoménal des frères Moldenhauer avait en effet profité de l'intérêt de Microsoft pour gonfler son budget et donc son développement, avec le succès que l'on sait. Mais alors que ceux qui aiment souffrir à l'ancienne continuent d'attendre l'arrivée du DLC The Delicious Last Course, annoncé à l'été 2018 et qui n'en finit plus de ne pas sortir, l'épisode original aurait soudain fait son apparition sur le PlayStation Store, comme en atteste le tweet ci-dessous :

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM - Wario64 (@Wario64) July 28, 2020

Certains observateurs n'ont pas manqué de rapprocher cette arrivée potentielle du teasing organisé par le très encéphalique Geoff Keighley, qui promet pour la fin de journée de ce mardi 28 juillet 2020 "des nouvelles de la part de l'un des vos studios indés favoris".

Nous attendrons évidemment de découvrir si les analystes pas toujours si bien informés du milieu ont vu juste, mais l'exclusivité un temps promise par Microsoft ne tient plus depuis belle lurette, et lorsqu'un jeu est sorti sur Tesla, tout est a priori possible.

Il nous tarde à présent de découvrir si cet ultime portage pourra s'entendre comme un signal de fumée annonçant ENFIN la sortie de The Delicious Last Course (et de la version boîte promise avec), toujours prévu pour 2020 par le studio MDHR.