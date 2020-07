Call of Duty Black Ops Cold War : L'annonce officielle très bientôt ?

Call of Duty 2020 fait parler de lui aujourd'hui aussi bien pour son logo ayant fuité sur la toile que pour son reveal tant attendu. Si l'on en croit les internets, cela pourrait arriver prochainement et pourrait se faire par l'intermédiaire de Warzone.

La nouvelle mouture de la saga de FPS Call of Duty se fait sérieusement attendre. Habituellement, Activision sort son arsenal entre mai et juin, mais pour Call of Duty 2020, qui semble bien destiné à s'appeler Black Ops Cold War, ce n'est pas le cas. Bien entendu, le COVID-19 y est pour quelque chose. Cependant, l'espoir n'est pas perdu. En effet, Okami, un insider bien connu de la communauté Call of Duty affirme, en plus du fait que la sortie est toujours bien calée à cette fin d'année, que l'annonce du nouvel opus se fera bientôt.

Small update regarding COD 2020.



As of about a week ago, it's still on schedule to release this year. No delay.



Reveal coming very soon 👌 - Okami (@Okami13_) July 25, 2020

Petite mise à jour concernant COD 2020. Si l'on se réfère à la semaine dernière, le jeu est toujours programmé pour une sortie cette année. Aucun report. Le reveal très bientôt.

Certes, bientôt, c'est une bonne chose, mais encore faudrait-il être plus précis. Un internaute a demandé à Okami s'il pouvait affiner, s'il fallait attendre plutôt un mois ou deux semaines. Ce dernier a indiqué supposer que l'annonce pourrait être effectuée plutôt dans les quinze jours. Bien entendu, l'information est à prendre avec de grosses pincettes.

If I had to guess, 2 weeks https://t.co/lr847cmCu6 - Okami (@Okami13_) July 25, 2020

Maintenant qu'une possible fenêtre d'annonce a été donnée, encore faudrait-il savoir où cela interviendrait. Toujours selon le même insider, ce serait par l'intermédiaire de Battle Royale Call of Duty Warzone :

Cela coïncide avec de fortes rumeurs faisant état d'un reveal durant la saison 5 de Warzone avec une métamorphose de Verdansk. Woods pourrait vraisemblablement être un opérateur présent pour peut-être acter la bascule vers un nouvel opus. Il faudra patienter jusqu'au 5 août prochain pour en avoir le coeur net.