Call of Duty Black Ops Cold War : Le logo du jeu et sa période de sortie pourraient avoir fuité

À période exceptionnelle, situations exceptionnelle. Alors qu'à cette période de l'année, les fans de Call of Duty ont déjà une bonne idée de ce à quoi s'attendre pour l'épisode de la fin d'année, Activision n'a pour l'instant rien annoncé concernant le Call of Duty 2020. Une fois de plus, ce sont les fuites qui viennent à première vue fournir des informations au sujet du jeu.

La rumeur du jour concernant le prochain Call of Duty vient du site ModernWarzone et de la chaîne YouTube TheGamingRevolution. Le premier relaie en effet des images reçues par la seconde montrant une opération promotionnelle à venir liant Doritos et Call of Duty : Black Ops - Cold War. Des images qui semble révéler le logo du jeu sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

En plus de montrer le logo du jeu, ce partenariat pourrait bien donner une indication quant à la période de sortie du FPS. En effet, les règles de l'offre rattachée à cette opération promotionnelle indiquent que cette dernière débutera le 5 octobre prochain. Si l'on se base sur d'autres partenariats similaires ayant eu lieu par le passé, cela laisse entendre que Call of Duty : Black Ops - Cold War sortira à la fin du mois d'octobre.

Bien évidemment, il est prudent de prendre ces informations avec des pincettes. Si ces images sont vraies et encore d'actualité, elles signifieraient qu'Activision n'a pas décidé de sortir son jeu plus tard que ces prédécesseurs malgré une annonce tardive. Pour ce qui est du titre du jeu, de nombreux éléments semblent indiquer que le CoD de cette année s'appellera bien Call of Duty : Black Ops - Cold War. Reste plus qu'à attendre une annonce en bonne et due forme de la part de l'éditeur américain (ou une fuite plus conséquente).