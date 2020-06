Call of Duty 2020 (Black Ops Cold War) n'aura pas son Battle Royale

Nombreuses sont les rumeurs entourant la prochaine mouture de la licence Call of Duty. Cette fois-ci, cela tourne autour du mode Battle Royale. Le titre aura-t-il le sien ou fonctionnera-t-il avec Warzone ?

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare & Warzone : La saison 4 reportée, les explications

L'information provient d'une source bien connue de la communauté, Tom Henderson, ayant autrefois fait des révélations sous le pseudo de LongSensation. Ce dernier a évoqué l'éventualité d'un mode Battle Royale pour celui qui pourrait bien s'intituler Call of Duty : Black Ops Cold War :

The current plan is for Warzone to be somehow integrated into CoD 2020. It's likely that Warzone will be accessible via the CoD 2020 menu. This is because CoD 2020 will not have its own Battle Royale mode.