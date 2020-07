Xbox Series X : Microsoft détaille les améliorations de jeux Xbox One plus anciens

Les joueurs savent depuis un certain temps que les jeux Xbox One à paraître recevront des mises à jour Xbox Series X grâce au système de Smart Delivery. Microsoft compte cependant améliorer d'autres jeux Xbox One sortis précédemment et il vient de donner des informations supplémentaires à ce sujet.

Microsoft a publié sur le Xbox Wire un article dans lequel il résume les annonces de son Xbox Games Showcase d'hier soir. En plus de ça, il est également revenu sur les jeux déjà disponibles sur Xbox One qui recevront sur Xbox Series X des améliorations via une mise à jour.

Forza Horizon 4 : 4K native et 60 fps. Microsoft parle également d'une compatibilité avec la fonctionnalité Quick Resume et de temps de chargement "dramatiquement améliorés."

Gears 5 : Temps de chargements réduits, "reprise instantanée," graphismes en 4K HDR en "Ultra."

Sea of Thieves : Microsoft indique simplement que le jeu tirera parti du hardware de la Xbox Series X et sera compatible Smart Delivery.

Ori and the Will of the Wisps : Framerate en 120 fps, 4K HDR et 120hz.

Gears Tactics : Le jeu n'est jusqu'à présent sorti que sur PC mais sortira à la fin de cette année sur Xbox One et Xbox Series X. Sur cette dernière, il tournera en 4K/60 fps.

Et pour ce qui est de la disponibilité de ces mises à jour, Microsoft parle d'une mise en ligne pour les fêtes de fin d'année 2020 (sauf pour Sea of Thieves dont la mise à jour sera proposée en même temps que la Xbox Series X). Il se pourrait donc que ces upgrades soient proposées aux alentours de la sortie de la Xbox Series X.

Ces mises à jour de jeux Xbox One (et PC dans le cas de Gears Tactics) influent-elles sur vos intentions d'achat de Xbox Series X ? Si vous vous procurez cette dernière, comptez-vous relancer ces jeux pour voir ce que donnent ces améliorations ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.