Xbox Games Showcase : Ori and the Will of the Wisps arrive en 120 FPS sur Xbox Series X

Sorti en fin de génération, la suite du superbe Ori and the Blind Forest nous avait pourtant fait de l'effet, grâce à son univers toujours plus onirique, porté par une singulière direction artistique. Et parce qu'il aurait été trop injuste de ne pas profiter de cette aventure forcément marquante, Microsoft annonçait aujourd'hui l'arrive du titre sur sa console next-gen qui envoie du bois.

Ori and the Will of the Wisps sortira donc également sur Xbox Series X, dans une version optimisée. Le co-fondateur du studio Moon Gennadiy Korol est apparu pour faire péter les compteurs, en nous promettant un frame rate à 120 FPS, ainsi qu'un affichage 4K et un support HDR qui achèveront de vous péter la rétine. Enfin, l'input lag sera également réduit, afin de ne plus pouvoir accuser la manette. C'est Julo qui va être content.

Malheureusement pour les amateurs de randonnées sylvestres, l'arrivée d'Ori and the Will of the Wisps n'a pas encore été précisée. Voilà qui vous donnera le temps de relire notre interview du compositeur Gareth Coker, dont le travail sera ici sublimé. Comment ? Alors ça...