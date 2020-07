FIFA 21 : Mbappé et Haaland se déchainent dans le premier trailer

FIFA 21 passe à la vitesse supérieur, après sa jaquette (controversée) dévoilée hier où l'on aperçoit le joueur star de l'année en la personne de Kylian Mbappé, c'est au tour du trailer de faire son entrée sur la pelouse. Comme chaque année, une vidéo de mise en bouche pour faire monter la hype avant la sortie du titre.

Cette nouvelle mouture signée Electronic Arts a décidé de se montrer en parallèle du préshow du Xbox Games Showcase. Ce trailer nous a permis de voir une vidéo animée de plans réels avec Kylian Mbappé et Herling Haaland maniant le ballon le rond et affirmant leur détermination pour être les meilleurs (c'est beau non ?).

En plus des plans réels, FIFA 21 glisse quelques rares phases de gameplay avec des coups francs bien sentis, des frappes en pleines lucarnes ou encore des célébrations. Cela semble rester en terrain connu visuellement. Il faudra cependant voir ce que cela donne manette en mains. Mais pour ça, il faudra patienter encore un peu.

FIFA 21 est attendu sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch pour le 9 octobre prochain. Les versions PS5 et Xbox Series X arriveront ensuite.