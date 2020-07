FIFA 21 dévoile la star en couverture : le champion du monde Kylian Mbappé !

C'est demain qu'EA Sports lèvera officiellement le voile sur FIFA 21. Mais c'est aujourd'hui que l'éditeur a choisi pour révéler au monde entier que son ambassadeur pour la saison à venir est français.

À voir aussi : FIFA 21 : Le premier trailer officiel pour ce jeudi à 17h00

Il a vingt-et-un ans. Et il sera le visage de FIFA 21. Pour cette année, EA Sports a jeté son dévolu sur le français Kylian Mbappé, attaquant du PSG, véritable poison pour les défenses du monde entier depuis des années, sacré champion du monde en 2018.

Il n'était donc pas anodin qu'on l'aperçoive lui plutôt qu'un autre dans la première bande-annonce EA Sports parlant de la prochaine génération de consoles. On peut donc imagine qu'il aura des "stats bien cheatées", comme on dit dans les milieux autorisés. Et que le PSG, dont c'est le nouveau maillot pour 2020-2021 que l'on aperçoit sur les différentes couvertures partagées (pour les éditions Standard, Champions et Ultimate, voir dans notre galerie d'images ci-dessous), ne devrait pas être trop mal loti non plus.

À noter pour les habitants de la capitale, et en particulier ceux qui ont leur rond de serviette dans les loges du Parc des Princes, que cette annonce sera célébrée avec un écran géant à l'effigie de Kylian Mbappé du 23 au 30 juillet, au 56 rue Caumartin, dans le IXème arrondissement. Soit à deux pas du bureau. Grands Dieux.