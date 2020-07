Xbox Series X : Une sortie en novembre aurait été évoquée par la directrice financière de Microsoft

Cela fait plusieurs mois que les joueurs savent que la Xbox Series X sortira à temps pour les fêtes de fin d'année. Et s'ils devaient jusqu'à présent se contenter de cette vague information, il se pourrait qu'une des responsables de Microsoft ait laissé glissé une indication supplémentaire au sujet de la date de sortie de la console.

À l'instar de nombreuses autres entreprises, Microsoft vient de révéler ses derniers résultats financiers. Au cours de la session de questions-réponses avec les investisseurs et les journalistes, Amy Hood, la directrice financière de Microsoft a été interrogée par Dina Bass, journaliste pour Bloomberg, au sujet de la sortie de la Xbox Series X. Lorsque la journaliste lui a demandé si la "nouvelle console" était toujours sur les rails pour une sortie pour "les fêtes de novembre," Amy Hood lui a répondu "oui."

Microsoft CFO Amy Hood says new Xbox is still on track for the November holidays launch. - Dina Bass (@dinabass) July 22, 2020

It was in response to a question from me and I said "new console" and "November holidays." Her answer was the single word "yes." - Dina Bass (@dinabass) July 22, 2020

Pour info, Thanksgiving aura lieu le jeudi 26 novembre cette année. Cet jour férié pour le moins important outre Atlantique est suivi dès le lendemain par le jour qui marque officieusement l'ouverture de la période des achats de Noël. Une disponibilité de la Xbox Series X avant Thanksgiving aurait donc du sens.

Il ne peut évidemment pas être exclu qu'Amy Hood ait parlé trop vite. Des suites de cette conférence téléphonique, Microsoft a par ailleurs affirmé au site américain Gamespot qu'il n'avait pas encore annoncé de date de sortie officielle. Une sortie en novembre semble cependant de plus en plus probable. À noter à ce propos que Brad Sams, journaliste américain auteur de nombreux scoops concernant Microsoft et Xbox, a partagé le tweet de Dina Bass et l'a accompagné de la mention "Novembre - Series X."

Comme nous vous l'indiquions hier soir, le Microsoft Store a listé Yakuza : Like a Dragon pour le 13 novembre prochain (date également indiquée sur le PlayStation Store et Steam). En parallèle à ça, SEGA a officiellement déclaré hier que le jeu sortira en novembre sur Xbox One, PS4 et PC.

Sachant que le jeu est prévu pour être disponible sur Xbox Series X le jour du lancement de cette dernière, et que nous avons eu confirmation que le jeu sortira sur Xbox Series X en même temps que sur PS4, Xbox One et PC, il est possible d'imaginer que la nouvelle console de Microsoft sortira bel et bien en novembre prochain. Reste désormais à attendre une annonce officielle de la part de la firme de Phil Spencer.

