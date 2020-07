Xbox Series X : Les développeurs pas obligés de proposer une compatibilité Xbox One

Les joueurs savent depuis plusieurs mois que les premiers jeux développés par les Xbox Game Studios (XGS) à paraître sur Xbox Series X sortiront aussi sur Xbox One. Phil Spencer a par ailleurs rappelé hier que cette situation durera deux ans. Mais cela ne veut pas dire que tous les jeux Xbox Series X devront nécessairement être également disponibles sur Xbox One.

Au cours des derniers jours, Phil Spencer a accordé un certain nombre d'interviews à des médias du monde entier (on attend toujours l'invitation Philou) depuis son désormais célèbre bureau. Parmi les médias qui ont pu discuter avec le boss de Xbox se trouve nos confrères de jeuxvideo.com.

Et au cours de cette interview, Phil Spencer est revenu la situation autour des jeux Xbox Series X et de l'obligation supposée de proposer également une version Xbox One de ces derniers. Si les jeux Xbox Series X produits par les XGS sortiront également sur Xbox One dans un premier temps, c'est selon lui le fruit du choix des développeurs et non pas d'une règle imposée par Microsoft :

Si un créateur nous approche et nous dit "non, je veux réellement me focaliser sur la prochaine génération (avec mon jeu)", nous sommes totalement ouverts à cette idée et nous soutenons totalement cette approche.



À l'inverse, si un créateur vient nous voir et nous dit qu'il a pour vision d'atteindre les consommateurs présents sur différentes plates-formes et générations, nous soutenons totalement cette approche également.



L'idée est de donner le choix à nos créateurs et de leur permettre de développer les jeux qu'ils veulent créer afin d'atteindre le public qu'ils visent. L'idée n'est pas d'obliger nos créateurs de faire telle ou telle chose.

Phil Spencer ajouter que les développeurs des Xbox Game Studios visent avant tout les joueurs et non pas les plates-formes sur lesquelles ils jouent. Si le grand patron de Xbox dit vrai, cela signifie qu'à l'instant T, tous les titres Xbox Series X en développement au sein des XGS sont également prévus sur Xbox One à la demande des différents studios.

Et cela veut également dire que ces mêmes studios peuvent dès à présent décider de lancer le développement d'un jeu destiné uniquement à la Xbox Series X (un projet d'envergure lancé en ce moment aurait cependant peu de chances de sortir avant deux ans, soit la date évoquée par Matt Booty il y a plusieurs mois et Phil Spencer lui-même cette semaine). Bien évidemment, les éditeurs tiers peuvent de leur côté décider librement de se focaliser uniquement ou non sur la next-gen.

Pour rappel, la Xbox Series X est attendue pour la fin de cette année. Le Xbox Games Showcase aura quant à lui lieu jeudi 23 juillet prochain.

Que pensez-vous de ces déclarations de Phil Spencer ? Croyez-vous que les studios de Microsoft ont vraiment la possibilité de développer un jeu uniquement sur Xbox Series X s'ils le souhaitent ? Ou plutôt que le côté cross-gen est actuellement imposé ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.