Dragon Age 4 : BioWare parle (un peu) de son développement

Dragon Age est toujours en développement chez BioWare même si les nouvelles sont maigres. C'est via Mark Darrah officiant comme producteur exécutif au sein du studio, que l'on en apprend (un tout petit peu) plus sur ce projet tant attendu.

On ne sait quasiment rien du prochain Dragon Age si ce n'est quelques petites infos provenant de Mark Darrah sur son compte Twitter officiel. Voici ce que l'on peut y apprendre :

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately...

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress