The Medium : Le nouvelle expérience horrifique de Bloober Team entre dans les détails

Présenté lors de l'Inside Xbox du mois de mai, déjà bien loin, le nouveau projet de Bloober Team, qui a également Observer System Redux sur le feu, a fait comme bon nombre de jeux ces derniers temps : il est apparu sans prévenir sur le Microsoft Store.

Un présage d'une présence lors du pré-show du Xbox Games Showcase d'aujourd'hui ? Peut-être. Toujours est-il que The Medium, qui intrigue forcément en partie parce que le compositeur historique de Silent Hill, Akira Yamaoka, a rejoint l'aventure, a vu sa fiche surgir sur le store Microsoft.

Elle permet notamment de contempler plusieurs screenshots (voir dans notre galerie d'images ci-dessous) et d'apprendre comment fonctionnera ce thriller psychologique dont l'histoire est annoncée comme "sombre et moralement ambigüe". Le joueur, qui incarnera quelqu'un qui possède "le Don" évoluera dans deux mondes s'affichant simultanément, le nôtre et celui des esprits. Il s'agira de les faire interagir entre eux pour résoudre les puzzles proposés et "éveiller des souvenirs d'événements passé".

On rappelle le pitch avant de partir nous cacher :

Le monde des esprits de The Medium est un reflet sombre de notre réalité. Un endroit obscur et perturbant où nos péchés impunis, nos instincts mauvais et nos secrets infâmes s'incarnent. Ce monde a été inventé et conçu en s'inspirant des oeuvres de Zdzisław Beksiński, un peintre surréaliste dystopique polonais reconnu dans le monde entier pour son style unique et remarquablement sinistre.

The Medium est attendu pour la fin d'année sur Xbox Series X et PC.

