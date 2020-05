Inside Xbox : The Medium, un nouveau jeu d'horreur par le studio d'Observer annoncé

Les Polonais de Bloober Team aiment l'horreur et cela se sent. L'annonce faite aujourd'hui par le studio en est une preuve supplémentaire. Et comme ils aiment aussi les jeux d'horreur, ils ont décidé de faire appel à un nom historiquement associé à ce type de production.

Bloober Team a donc profité du Inside Xbox de ce soir pour dévoiler The Medium, son nouveau titre actuellement en développement sur Xbox Series X et PC. Il est ici question d'un jeu "d'horreur psychologique" se déroulant à Cracovie à la fin des années 80.

Le joueur incarne Marianne, une médium hantée par une vision spécifique lui montrant un complexe hôtelier abandonné. Logiquement, les réponses aux questions qu'elle se pose pourraient bien se trouver dans ce complexe.

Histoire de faire les choses différemment musicalement parlant, la bande-originale du jeu est composée conjointement par Arkadiusz Reikowski, compositeur historique des productions de Bloober Team, et Akira Yamaoka, artiste derrière les musiques de nombreux Silent Hill.

The Medium est prévu pour la fin de cette année sur Xbox Series X et PC. Et à en croire le Inside Xbox, le jeu sera proposé aux abonnés Xbox Game Pass.